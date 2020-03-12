كرونوسلاف: مشكلة النصر مع الصغار وليس الكبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن مباراة «العميد» مع خورفكان الذي تطور كثيراً ويعد أحد أفضل فرق دور الإياب لن تكون سهلة.

ويلعب النصر مع خورفكان غداً الجمعة في الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال كرونوسلاف في المؤتمر الصحفي: أمامنا مباراة مهمة وصعبة لعدة أسباب أهمها عدم ظهور النصر بنفس المستوى القوي الذي يظهر به أمام الفرق الكبيرة بجانب أن فريق خورفكان تطور بصورة كبيرة وقدم أداءً ممتازاً في المباريات الأخيرة ونجح في تحقيق نتائج إيجابية.

وتابع كرونوسلاف: قمنا بالتحضير جيداً لهذه المباراة التي نسعى إلى الفوز بها، وجميع اللاعبين جاهزون تماماً لخوض المباراة باستثناء راشد عمر الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات، بجانب أننا لن نتعجل في الدفع باللاعب محمد فوزي حتى يستعيد كامل لياقته البدنية.

وأضاف قائلاً: عانيناً كثيراً بعد غياب محمود خميس بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، وكان علينا التفكير في إيجاد حلول لمشكلة الأطراف في الفريق، واعتمدنا على الثنائي راشد عمر في الجهة اليسرى ومهند خميس في الجهة اليمنى، ونجح الثنائي في تقديم مستويات ممتازة ساهمت في حل جزء كبير من المشكلة.

وختم قائلاً: يجب علينا أن نصب تركيزنا على فريقنا وليس الآخرين، وأن نقدم كل ما لدينا من أجل تطوير الفريق والوصول به إلى أعلى المستويات خاصة أن النصر يعد من الفرق الكبيرة والمؤثرة بالكرة الإماراتية.

أفضل الفرق

بدوره تحدث أحمد العطاس مهاجم الفريق عن المواجهة القادمة للنصر مع خورفكان قائلاً: فريق خورفكان من أفضل الفرق في الدور الثاني، وعقب مباراة شباب الأهلي أخبرنا المدرب بأن مواجهة خورفكان لن تكون سهلة، ويتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز واستمرار النتائج الإيجابية.

وأضاف العطاس قائلاً: أشكر المدرب على اهتمامه، حيث طلب التعاقد معي، وفي اليوم الأول أخبرني بأنه سيعطيني الفرصة للمشاركة في المباريات، وأنا أبذل كل ما في وسعي في التدريبات من أجل مساعدة الفريق، وأعمل على الاستفادة من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل نيجريدو.