ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على مهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجانب الشيخة علياء آل مكتوم، فريق الإمارات إلى فوز كبير على فريق مهرة بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن مهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو الذي يستمر حتى السبت المقبل بمشاركة خمسة فرق هي الإمارات ومهرة والدكتور وهيسكث، وساريسا.

المباراة جاءت سريعة في محاولة من فريق الإمارات لكسر فارق الهانديكاب من قبل فريق مهرة وفي المقابل عمد فريق مهرة إلى امتصاص حماس فريق الإمارات، جاء الشوط الأول متواضعاً فنياً بعد أن انحصر اللعب وسط الملعب، وانتهى الشوط بتقدم فريق الإمارات بهدف واحد مقابل نصف هدف لمهرة.

وشهد الشوط الثاني هدفين جديدين لفريق الإمارات ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف وفي المقابل نجح فريق مهرة في إحراز هدفه الأول ليصبح رصيده هدفاً ونصفاً، وفي الشوط الثالث نشط فريق مهرة وضيق الفارق بإحرازه هدفين متتاليين رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف لفريق الإمارات.

في الشوط الرابع والأخير نجح فريق الإمارات في زيادة الفارق إلى هدفين بإحراز هدفه الخامس ثم أضافت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم هدفين متتاليين السادس لفريقها من متابعة فردية موفقة، والسابع من ضربة جزائية، أما فريق مهرة فقد افتقد للتجانس بين لاعبيه ولم يستطع مجاراة فريق الإمارات رغم إحرازه الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بسبعة اهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

وفي نفس الجولة فاز فريق ساريسا على فريق الدكتور وهيسكث بتسعة ونصف مقابل ثمانية اهداف في مباراة شهدت مطاردة قوية بين الفريقين طوال الأشواط الأربعة، وبدأت المباراة بتقدم فريق ساريسا بهدف ونصف بسبب فارق الهانديكاب وهذا منحه أفضلية في معظم فترات المباراة، ونجح فريق الدكتور وهيسكث في التقدم بنهاية الشوط الأول بثلاثة اهداف مقابل هدفين ونصف، وواصل تقدمه حتى منتصف الشوط الثاني ولكن فريق ساريسا نجح في إدراك التعادل والتقدم بخمسة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف.

واستمرت النتيجة كما هي في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع سجل كل فريق هدفين ليظل الفارق نصف هدف لتنتهي المباراة لصالح فريق ياريسا بتسعة أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف.