حمدان بن راشد يرحب بالمشاركين في دولية دبي للجواد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تنطلق اليوم الخميس منافسات النسخة 17 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بمشاركة 162 جواداً تتنافس على جوائز قدرها 4 ملايين دولار «15 مليون درهم»، وتقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بالدعم الذي تحظى به بطولة دبي الدولية للجواد العربي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

قال سموه في كلمته الرسمية بمناسبة انطلاق البطولة: ونحن نحتفي بعام الاستعداد للخمسين نستشرف الحدث التاريخي المرتقب المتمثل بالاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العام المقبل، والتي تعيش عصرها الذهبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف سموه: «يشهد عام 2020 انطلاق أكبر استراتيجية وطنية من نوعها استعداداً لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، في كافة القطاعات الحيوية والتجهيز أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وهو ما يستدعي مشاركة كافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص في صياغة الحياة بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة في مجالات الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والإعلام وأيضا الرياضة».

وزاد سموه: لابد لي أن أشيد هنا بالدعم المقدر الذي تناله بطولة دبي للجواد العربي من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تعهد بالمتابعة والاهتمام وتشريف الختام في كل عام حتى حازت الرقم واحد بين مسابقات جمال الخيول في العالم، لاسيما أن دعم سموه يتجاوز البطولة ليصب في مصلحة هذا النشاط بوجه عام من خلال دعم وتشجيع سموه للمرابط المحلية على الارتقاء والاستفادة من معطيات العصر والتكاتف وتبادل الخبرات والفحول أيضا.

وأضاف سموه: «من هذا المنطلق يسرني أن أرحب بضيوفنا المشاركين في البطولة من أهل الفروسية والخيل مع انطلاق النسخة17 التي علا شأنها وترسخت مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً بعد أن سلكت نهجاً فريداً ارتقى بها إلى أعلى مراتب الإبداع الرياضي والتنظيمي في عروض جمال الخيل، ما جعلها محط أنظار العالم والحدث المرتقب في هذا المجال سنوياً.

وزاد: على الرغم من سعادتنا ببلوغ البطولة هذه المراتب الرفيعة إلا أن طموحاتنا لا تزال كبيرة ونتطلع للوصول بها إلى آفاق أرحب من الريادة العالمية وهذا لا يأتي إلا بالابتكار واستلهام الأفكار الجديدة للارتقاء بالمستوى العام للمنافسة فيها بحيث تشكل مسابقات البطولة تحديات حقيقية لقدرات ومقومات جميع الخيول المشاركة».

وتابع سموه: هذا النهج الذي نوجه به اللجنة المنظمة التي نثق بقدراتها على التجديد والتحسين لضمان تفوق البطولة وتطويرها وندرك تماما أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي لا يمكن أن تتطور بمعزل عن كافة بطولات وعروض جمال الخيل المنتشرة في الدولة وهي بطولات عريقة ورائدة ونعتز بها ونقدر دورها ومساهماتها في تطوير هذا القطاع محلياً وعالمياً.

وختم سموه: أشكر الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ولجنة الحكام والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الراعية وكافة المساندين لها وأشكر أيضا ملاك الخيول وأصحاب المرابط المحلية والخليجية والعالمية لدورهم في إنجاح البطولة وكذلك وسائل الإعلام على تغطيتها المميزة لفعاليات البطولة والجماهير التي تحرص على الحضور بشكل سنوي.