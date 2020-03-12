الظفرة يجدد حلم اللقب الأول والأغلى في تاريخه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

جدد الظفرة موعده مع حلم معانقة كأس البطولة الأغلى للمرة الأولى في تاريخه، وضرب موعداً مع العين في النهائي، بتخطيه بني ياس بهدف في الوقت الإضافي في مباراة استمرت120 دقيقة.

تأهل الظفرة إلى نهائي الكأس للمرة الثانية توالياً، ليحقق الفريق الذي تأسس قبل 20 عاماًَ وتحديداً عام 2000 ما عجزت عنه فرق أخرى مضى على تواجدها نحو نصف قرن وأكثر.

وبهذا التأهل الصعب، يؤكد الظفرة تألقه في الموسم الحالي الذي بدأه في الدوري، ليبدي «الفارس» رغبته في كتابة تاريخ جديد للفريق ولمنطقة الظفرة، إذا ما نجح في نيل اللقب الغالي لأول مرة في تاريخه.

ووصل الفريق الظفراوي إلى نهائي الكأس عبر مخاض عسير، حيث لعب 360 دقيقة، انتصر على عجمان بعد شوطين إضافيين والاحتكام إلى ركلات الترجيح، وعاد وفاز على الجزيرة بهدف قاتل من قدم ياسين البخيت في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني، وأمس الأول الثلاثاء، نجح في تحقيق هدفه بركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول بتوقيع البرازيلي دييغو جارديل.

المباراة في مجملها جاءت مغلقة وشابها الحذر في معظم فتراتها، وبالرغم من أفضلية «السماوي» على الظفرة في أغلب فترات اللقاء إلا انه لم ينجح في مسعاه بفضل التنظيم الدفاعي الجيد لفارس الظفرة، بينما نجح الصربي رازوفيتش في كسب حوار المدربين بالصبر وتجهيز فريق يقاتل بإصرار من أجل تحقيق هدفه.

مواجهة صعبة

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وأكد رازوفيتش أن فريقه خاض مواجهة قوية وصعبة أمام بني ياس، ولعب للمرة الثالثة مباراة امتدت 120 دقيقة ونجح في التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المواجهة أمام العين في النهائي لن تكون سهلة.

وعن وصوله للنهائي للمرة الثالثة على التوالي مع الفيصلي السعودي في كأس خادم الحرمين الشريفين والظفرة في كأس رئيس الدولة، قال: يعلم الجميع أن تكرار النجاح ليس بالأمر السهل، والوصول مع الظفرة للنهائي أمام شباب الأهلي في النسخة الماضية كان بمثابة نجاح في حد ذاته، وهذا المرة واثق بإحداث مفاجأة أمام العين.

وبدروه، قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس: كنا نطمح إلى النهائي الغالي والمهم، علينا الآن التركيز في إعادة اللاعبين إلى أجواء المباريات في وقت ضيق بعد هذه الخسارة.

وأكد شايفر أن يني ياس قدم مباراة جيدة على مستوى الأداء المتنوع ولكنه افتقد اللمسة الأخيرة.

وعن ركلة الجزاء المحتسبة وغيرها من الحالات، قال شايفر أرى أن الأداء التحكيمي كان جيداً، ولا أعلم إذا كان تدخل مدافعنا مع مهاجم الظفرة ركلة جزاء أم لا، من الصعب أن أحكم عليها قبل مشاهدة اللقطة مرة أخرى، وأسأل أين كان «الفار» قبل 6 أو 7 أسابيع حينما كنا نحتاج اليه ولم يحضر؟

الفرصة الثانية

وأكد سالم حسن مشرف فريق الظفرة أن الفريق حقق إنجازاً جديداً بالتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية توالياً، ولكنه شدد على أن الطموح رفع الكأس في مباراة النهائي، مشيراً إلى ان الظفرة سيواجه فريق العين صاحب الخبرة الكبيرة في هذه البطولة.

وأوضح سالم حسن أنه رفع الكأس مع بني ياس عندما كان لاعباً في موسم 91 -92 ويسعى إلى ان يرفع الكأس مع الظفرة كمشرف للفريق. وعن المباراة قال: كنا نتوقع ان تأتي مغلقة وبنفس الأسلوب الذي ظهر على أداء الفريقين، هي مباراة كأس وتوقعنا أيضاً ان الذي يستغل خطأ الآخر ويسجل سيذهب إلى النهائي وهذا ما حدث بالضبط.

وأشار الأردني ياسين البخيت لاعب الظفرة إلى أن فريقه يسير في الطريق الصحيح سواء في الدوري أو الكأس، مؤكداً على أهمية المحافظة على النجاحات التي يحققها الفارس وتعزيزها، وشدد على رغبة الفريق واللاعبين في معانقة اللقب الغالي.

وقال البخيت انه سعيد بالوصول إلى النهائي الأول له خلال مسيرته في الإمارات.