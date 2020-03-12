«العمومية» تعتمد اليوم قائمة اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في الساعة 11 صباح اليوم الخميس، من أجل التصويت والمصادقة على قائمة مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى قيادة دفة اللعبة للسنوات الأربع القادمة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي فاز بمقعد الرئاسة بالتزكية.

وسيكون اليوم مميزاً في كرة الإمارات، في ظل إقامة الانتخابات بنظام القائمة للمرة الأولى، وهي الخطوة التي اعتبر كثيرون أنها تهدف لوجود مجلس إدارة متجانس وعلى رؤية واحدة.

وسيشهد المجلس الجديد الذي سيرى النور اليوم، وجود 3 أعضاء تم اختيارهم بالتعيين من قبل الرئيس الجديد للاتحاد، في الوقت الذي جاءت فيه الترشيحات وفق «الكوتا» التي اعتمدتها العمومية لنظام الانتخابات وتمثلت في اختيار 5 أعضاء من المحترفين، و3 أعضاء من الهواة، على أن يكون من بين الأعضاء عضو نسائي.

الترشيحات

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وشهدت فترة الترشح تقديم ترشيحات من أندية المحترفين والهواة، وإن كانت الترشحات خجولة بعض الشيء، بعدما اقتصرت على 14 مرشحاً، بينهم 7 من المحترفين و7 من الهواة، قبل أن يتم سحب ترشح سلطان سالم (المدام)، وعمر سليمان العضب (دبا الحصن).

أما الذين تقدموا بترشيحاتهم، وتم اختيار القائمة منهم بعد المصادقة على ترشيحهم من قبل لجنة الانتخابات، فهم من أندية المحترفين: حميد الطاير (النصر)، وعلي حمد (حتا)، وعامر الصيعري (الوحدة)، وفهد الحوسني (بني ياس)، وهشام الزرعوني (الشارقة)، وسالم الشامسي (العين)، وسيف المنصوري (الظفرة).

أما مرشحو أندية الهواة فتم اعتماد ترشح يوسف حسين السهلاوي (الحمرية)، وجمعة العبدولي (دبا الفجيرة)، وأحمد درويش (الإمارات)، وأمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، وعبدالله بن سعيد (مصفوت).

ووقع اختيار الشيخ راشد بن حميد من خلال القائمة الرسمية التي تقدم بها، وستصادق العمومية اليوم على هشام الزرعوني (الشارقة) وعلي حمد (حتا)، وحميد الطاير (النصر) وسالم الشامسي (العين).

أما أعضاء الهواة الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة فهم يوسف حسين السهلاوي (الحمرية)، وأحمد درويش (الإمارات)، وأمل بوشلاخ (رأس الخيمة).

تأجيل

على خط آخر، تقرر تأجيل عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد الذي سيبصر النور اليوم الخميس، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكان من المقرر كما درجت العادة أن يعقد المجلس بعد انتخابه اجتماعه الأول عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لكن المجلس الحالي لن يجتمع اليوم، بانتظار تحديد توقيت آخر.