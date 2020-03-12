تأجيل بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج 2020 تأجيل البطولة إلى وقت لاحق، وكان من المقرر تنظيم البطولة خلال الفترة من 7 حتى 15 إبريل المقبل، وقد تم إبلاغ 170 لاعباً من خارج الدولة وعدد من الحكام والمنظمين والإعلاميين من الخارج بهذا القرار حرصاً على الصحة العامة للاعبين والمشاركين، وسيتم إبلاغهم لاحقاً بالموعد الجديد للبطولة.

هذا، وعقد الجهاز الفني والإداري في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعاً برئاسة عمر نعمان آل علي نائب رئيس الجهاز الفني الأمين العام المساعد بالنادي لبحث خطة العمل، وفق الظروف الحالية بعد تطبيق قرار تعليق التدريب بشكل مؤقت، وعدم إحضار اللاعبين للنادي حتى إشعار آخر.

وتم اتخاذ قرار تطبيق أسلوب التدريب عن بعد، بحيث يتم التواصل مع اللاعبين عبر البث المباشر، وتم تنظيم ورشة عمل وعقد دورة تدريبية متقدمة للمدربين بإدارة المدرب اليوناني الأستاذ الدولي الكبير أفستراتوس جريفاس، وتم اعتماد الأسلوب الجديد في التدريب عن بعد، كما قام مسؤول البرامج الإلكترونية بالنادي أديب زهراوي بشرح طريقة التدريب عن بعد وفق أسلوب تقني حديث، وإعطاء اللاعبين مسائل يومية لحلها، وإرسالها عبر الإنترنت ليبقى اللاعبون على تواصل مع المدربين، وكذلك تصميم وعمل فيديوهات قصيرة للتدريب، وإرسالها عبر الواتساب. كما اعتمد النادي تنظيم بطولات عبر الإنترنت بين المدربين واللاعبين الأسبوع المقبل، ليبقى اللاعبون على تواصل دائم مع النادي ومع مدربيهم.

كما قرر الجهاز الفني للنادي إجراء عملية تعقيم شاملة للنادي وحافلات نقل وتوصيل اللاعبين، وتوفير المواد اللازمة للتعقيم، وتوزيعها في كل الأماكن بمقر النادي ومرافقه، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين.

كما قرر الجهاز الفني للنادي طباعة كتاب جريفاس الأول والثاني عن أساسيات لعبة الشطرنج باللغة العربية، لتوزيعه على اللاعبين المبتدئين مع تكليف المدربين إحسان جواد وصهيب العكلة لمراجعة الكتابين من الناحية اللغوية والفنية قبل طباعتهما.