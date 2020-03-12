منصور بن زايد يشهد اليوم الثاني من «ختامي الوثبة للهجن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الختامي السنوي للهجن «ختامي الوثبة 2020»، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومحبي سباقات الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخصص اليوم لمنافسات فئة «الحقايق» وتوج «الظبي» لمالكه ناجي مسفر آل رزق العجمي من هجن السعودية بكأس الأبكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم في الشوط الرئيسي الأول ووصلت إلى خط النهاية، في توقيت قدره 5.45.1 دقيقة.

وتألق القعود «مهدي» لحمد نهيان العامري، وظفر ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح والجائزة المالية مليون درهم في الشوط الرئيسي الثاني محققاً أفضل توقيت زمني ب5.44.6 دقيقة.

وذهب ناموس الشوط الرئيسي الثالث المخصص للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج إلى «عريب» الذي توج بكأس بالإضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، وكانت الفائزة أول الواصلات إلى خط النهاية في 5.44.7 دقيقة.

وحقق شعار ناجي مسفر العجمي الرمز الثاني عبر «هيت» في منافسات أمس الأربعاء بعدما ظفر ببندقية الجعدان من فئة الإنتاج والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، حيث أنهى السباق في المركز الأول بتوقيت قدره 5.45.7 دقيقة.

وأسفرت باقي أشواط الفترة المسائية التي أقيمت على مدار 17 شوطاً عن فوز «أصيلة» لخاطر سالم الزرعي بناموس الشوط الخامس بتوقيت 5.46.9 دقيقة، أما الشوط السادس فكان من نصيب «عز الجيش» لعلي مسعود المري بتوقيت 5.47.4 دقيقة، فيما حلقت «علاج» لمحمد معتوق العامري بناموس الشوط السابع المخصص للأبكار وقطعت مسافة الشوط في 5.46.9 دقيقة.

وانتزعت «الحروق» لنشمي حمد العامري لقب الشوط الثامن مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5.44.9 دقيقة، فيما ذهب لقب الشوط التاسع ل «ريمان» لعبدالله مطر الشامسي، بينما توجت «هملوله» لأحمد حمود الوهيبي بناموس الشوط العاشر بتوقيت 5.47.3 دقيقة.

«دمعة» تتألق في الصباح

وفي الأشواط الصباحية، انتزعت «دمعة» لمنصور ناصر الخييلي ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية مسجلةً توقيتاً زمنياً قدره 5:50:05 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان إلى «شاهين» لمالكه بدر عبدالله بدر سعيد العامري، وأحرز الفائز المركز الأول بتوقيت زمني قدره 5:52:02 دقيقة.

وحلقت «نشوى» لفهد نايف المري بناموس الشوط الثالث للأبكار، بعد أن عبرت خط النهاية أولاً بتوقيت 5:51:09 دقيقة، فيما استطاع «الطاير» لحميد محمد السهران العمري الفوز بناموس الشوط الرابع للجعدان الحقايق، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:54:07 دقيقة.

وفي الشوط الخامس كانت «قناعة» لسالم دويس الخييلي على موعد مع المركز الأول، بعد أن نجحت في التفوق على منافساتها، وقطعت مسافة الشوط في 5:51:06 دقيقة، بينما انتزعت «راهية» لمحسن مبخوت المنهالي ناموس الشوط السادس بتوقيت 5:54:09 دقيقة.

وطار القعود «مهاجر» لعتيق مطر القبيسي بناموس الشوط السابع، وقطع مسافة الشوط في 5:52:00 دقيقة، فيما حلقت «الشاهينية» وأهدت مالكه المضمر محمد عتيق المهيري لقب الشوط الثامن، وأحرزت المركز الأول بتوقيت 5:55:01 دقيقة.

وفي الشوط التاسع نجحت «منصورة» لسالم سعيد المهيري في الإعلان عن نفسها بقوة في شوط الأبكار، وتوّجت بالمركز الأول محققة توقيتاً زمنياً قدره 5:50:07 دقيقة، أما الشوط العاشر فكان من نصيب «الجذاب» لشاجع محمد سالم المري بتوقيت 5:49:01 دقيقة.

وتألقت «جسيورة» لمالكها علي راشد العمري في الشوط الحادي عشر، واستطاعت الظفر بلقب الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق في 5:49:00 دقيقة، بينما انتزع «الظبي» لمحمد العصري الخييلي ناموس الشوط الثاني عشر.

وفي الشوط الثالث عشر المخصص للجعدان أهدى «شاهين» صالح عبدالله الحرسوسي ناموس الشوط محققاً (أفضل توقيت) في توقيت زمني قدره 5:48:01 دقيقة، وفازت «وهيلة» لأحمد علي راشد الكعبي بناموس الشوط الرابع عشر المخصص للأبكار.

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26 شوطاً في اللقايا

وتقام منافسات سن اللقايا للجماعة اليوم الخميس عبر 42 شوطاً للجماعة من 26 في الفترة الصباحية و16 في المسائية و8 رموز مثيرة منها 4 للمفتوح ومثلها للإنتاج، يليها 30 شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم الرابع خصصت لها 4 رموز.