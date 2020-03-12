«الشارقة الرياضي» يناقش الإجراءات الوقائية في الأندية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي خلال اجتماع مشترك مع عدد من الجهات المختصة نشر التوعية عن فيروس «كورونا» المستجد والتخطيط والتنسيق بين الجهات لمواجهته ومنع انتشاره واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين والمنتسبين في أندية الإمارة وصولاً إلى بيئة رياضية صحية مستدامة.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: نسعى دائما للتعاون والتكامل مع الجهات المختصة بالإمارة في مختلف المجالات والمبادرات والتي تؤكد دورها الرياضي المجتمعي حيث يكون المجلس عنصراً أساسياً من عناصر العمل على نشر التوعية الصحية والرياضية عبر أنديته كجزء من المسؤولية بمختلف أنواعه وخاصة المسؤولية المجتمعية.

بدورهم تقدم ممثلو الجهات المختصة بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على مبادرته في نشر الوعي الصحي بالمجتمع .

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