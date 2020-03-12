«تالنتو بوما».. مرشح بارز للشوط الرئيسي في السباق الـ 10 بميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق مساء اليوم، السباق العاشر بمضمار ميدان العالمي (بعيداً عن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي)، الذي يستعد لاحتضان أمسيته العالمية الكبرى عقب أسبوعين، وتقام اليوم 6 أشواط، تتيح الكثير من الفرص لخيول قدمت الكثير في الموسم الجاري، وبعضها تم تتويجها بألقاب عدة وحازت مراكز متقدمة في سباقات قوية، وهناك أيضاً خيول تفتتح مسيرتها المحلية، مثل «حافل» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتفوق قيمة الجوائز المالية المرصودة مليون درهم.

يعد الشوط الرابع هو السباق الرئيسي ويقام على مسافة الميل (تكافؤ)، حيث يجرب «نايسلاير» حظوظه على الأرضية الرملية للمرة الأولى، وقد يتمكن «تالنتو بوما» من مضاعفة رصيده، بعد تألقه في جبل علي الشهر الماضي، ولكنه يحمل الوزن الأعلى، فيما يعود «سيكريت تريد» بإشراف علي الرايحي الذي افتتح موسمه بفوز في حفل ميدان الأول، وينطلق كل من «الكامل» بإشراف مصبح المهيري، و«اشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف واتسون، ويسجل «كتابي» زيارته الثانية لميدان بشعار خالد خليفة النابودة.

وتشارك 4 خيول بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس على مسافة 1400 متر - تكافؤ، وأبرزها «ميادين» بإشراف واتسون، الفائز على ذات المضمار والمسافة قبل شهرين، ومعه «رافد» و«اتصالات» بإشراف علي راشد الرايحي، فيما يخوض «حافل» سباقه الأول في الدولة قادماً من فرنسا، وتشارك 3 خيول فائزة في سباقها الأخير، وهي «كاليفورنيا جمبو» و«كاتشاو» و«ديفي لامب»، فيما يعود «سبيدي موف» للسباقات الرملية مرة أخرى.

ويعود «على مهلك» بإشراف بورسلي الفائز في جبل علي، سريعاً، حيث سيسعى لتحقيق انتصاره الأول بميدان في الشوط الثاني على مسافة الميل الرملي - تكافؤ، ولكنه ينطلق من البوابة العاشرة، ويواجه خيولاً تملك خبرات أكبر، مثل «رايق» بإشراف واتسون، ورفيقه في الإسطبل «غيرنزي» الوصيف في سباقيه الأخيرين، ويسجل «رينج دانسر» زيارته الأولى لميدان بإشراف سايمون كريسفورد، بينما يسعى «روي أوربيسون» بإشراف الرايحي لتكرار فوزه على ذات المضمار والمسافة مستفيداً من عامل الوزن.

وتشهد الأمسية سباقين للمبتدئة، وينطلق الحفل بسباق رملي على مسافة 1200متر، وتتجه الأنظار نحو «فار سكاي» بإشراف واتسون و«ميجور سينامون» بإشراف رحمان، ولكن «مامبو ميسشيف» بإشراف أحمد بن حرمش قد ينجح في اختباره السادس، بعد إحرازه المركز الثالث في سباقين على ذات المضمار والمسافة، وأما ثاني أشواط المبتدئة على مسافة الميل الرملي، فيستفيد فيه صاحب التصنيف الأعلى «جوكبوكس كينج» من عامل الوزن، ولكنه ينطلق من البوابة ال15، ويعود «تورنو سوبيتو» بإشراف واتسون الذي اقترب من الصدارة في الموسم الجاري، فيما يسجل «مانهاتن بريدج» زيارته الأولى لميدان بإشراف فوزي ناس.

ويختتم الحفل بسباق تكافؤ رملي على مسافة 2000 متر في سادس الأشواط، ويبرز فيه «تيلورز رو» القادم من جبل علي، حيث حل وصيفاً في سباق قوي، وهو فائز في ميدان منذ عامين، ويحمل «دلالات» بإشراف مصبح المهيري الوزن الأعلى في زيارته الثانية لميدان، بينما يدفع سيمار بكل من «ويلفورد» و«إمورتلايزد»، وهناك «جندوجدو» صاحب الأداء المتقلب، والخبير «كوارتر فرانسيه»، فيما تعود المهرة المتألقة في جبل علي «هبة» بحثاً عن فوزها الأول في ميدان.