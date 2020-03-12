اللجنة المنظمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة زياد كلداري، فيما تضم في عضويتها كلاً من: سلطان اليحيائي وعبد الرحمن أبو الشوارب ومحمد التوحيدي، وعصام عبد الله وقصي عبيد الله، فيما تضم نخبة من الحكام يمثلون10 دول هي: مصر وأمريكا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا والأرجنتين والبرازيل وسويسرا وفرنسا واستراليا.

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