«يد الملك» تحلق باللقب 14 وتتطلع لموسم بلا هزيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

احتفل فريق نادي الشارقة لكرة اليد مساء أمس الأول الثلاثاء بحسم لقب دوري أقوياء اليد قبل نهايته بجولتين، وسط حضور جماهيري غفير من مشجعي النادي، وذلك بعد فوزه على ضيفه الجزيرة بنتيجة 30-24 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة من 16 مباراة محققاً العلامة الكاملة حتى الآن.

يقود فريق الشارقة المدرب الجزائري سفيان حيواني ومساعده جاسم محمد عبدالله ومدير الفريق علي حسين بوشوق واللاعبان الكبيران المقيم البحريني علي ميرزا والمحترف المصري علي زين العابدين وبقية النجوم الوطنيين وعلى رأسهم إبراهيم القرص وعبدالله طرار وأحمد هلال كابتن الفريق وضاحي محمد وطارق شاهين وأحمد الغزال وسيف الأنصاري ومبارك الضنحاني ومحمد إسماعيل واحمد إسماعيل وأحمد بدر وخالد البلوشي.

وكانت فرق الشارقة تألقت في المنافسات المختلفة لكرة اليد، وتوج النادي بدوري الشباب ودوري الأشبال وحسم لقب الناشئين قبل نهاية الدوري وينافس على سوبر الشباب.

كانت الترتيبات رائعة من إدارة نادي الشارقة، وتمت إعادة جميع الأهداف التي سجلها الفريق خلال البطولة على الشاشة العملاقة التي تم نصبها على الصالة خلال احتفالات الجمهور مع اللاعبين وركز كل لاعب على مشاهدة نفسه في المباريات الماضية.

وجرت احتفالية الشارقة باللقب ال 14 بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعلي عمران تريم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق وعبدالله بن خادم نائب رئيس مجلس الإدارة السابق ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية وناجي ربيعة عضو الإدارة ومشرف اليد الشرقاوية وعدد من أقطاب نادي الشارقة قدامى لاعبي كرة اليد.

وهذا اللقب هو ال 14 في مسيرة «ملك اليد» والمرة الرابعة على التوالي ليسجل أول «سوبر هاتريك» باسمه في سجل دوري الأقوياء، ويتطلع الفريق لكتابة التاريخ ففي حال الفوز على شباب الأهلي والوصل في المباراتين القادمتين سيكون الشارقة اول فريق يحصل على لقب دوري الأقوياء من دون هزيمة، بينما سيعمل شباب الأهلي والوصل لنيل شرف إيقاف البطل.

هذا وأسفرت نتائج مباريات الفرق الأخرى عن فوز تاريخي لفريق نادي مليحة الذي يشارك في دوري الأقوياء للمرة الأولى هذا الموسم على ضيفه فريق نادي شباب الأهلي بنتيجة كبيرة 38-33 وكان الشوط الأول لمصلحة مليحة 14-12 ويستحق فريق نادي مليحة الإشادة والتقدير على ما قدمه حتى الآن في الموسم الأول له باللعبة بقيادة مدربه المصري وليد عبدالكافي ومساعده الوطني جمعة العشر ومدير الفريق يوسف الحمادي وكان فريق نادي مليحة قد حقق الفوز بالبطولة الدولية في العاصمة أبوظبي، وفي المقابل يحتاج فريق نادي شباب الأهلي إلى وقفة من قبل القائمين عليه لأن الفريق يمتلك أفضل العناصر التي تشكل العمود الفقري للمنتخب الأول، فضلاً عن كون شباب الأهلي يعتبر منافساً قوياً على كافة الألقاب والبطولات.

وفاز فريق العين على الوحدة في ديربي العاصمة 38-26 وبني ياس على الظفرة 29-26، وعقب نهاية الجولة 16 من البطولة يتصدر فريق الشارقة الترتيب وضمن اللقب وأصبحت المباريات المتبقية لجميع الفرق تحصيل حاصل باستثناء الشارقة الذي يلعب لكتابة التاريخ والاحتفال باللقب من دون هزيمة أو تعادل، وجاء فريق شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة والنصر ثالثاً برصيد 41 نقطة والعين رابعاً برصيد 34 نقطة والجزيرة خامساً برصيد 32 نقطة وفريق نادي مليحة سادساً برصيد 32 نقطة والوصل سابعاً برصيد 30 نقطة وبني ياس ثامناً برصيد 23 نقطة والظفرة تاسعاً برصيد 21 نقطة والوحدة عاشراً برصيد 18 نقطة.