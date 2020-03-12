الوحدة يعمل عن بُعد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي:”الخليج 365”

أصدر نادي الوحدة قراراً بتطبيق استراتيجية العمل عن بُعد حتى إشعار آخر؛ وذلك تفاعلاً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة بالدولة، وحرصاً على السلامة العامة.

ويشمل هذا القرار جميع الموظفين التابعين للنادي والشركات التابعة له، ويؤكد النادي بأن الموظفين بمختلف الإدارات والأقسام في أتم الجاهزية لتطبيق خطة العمل عن بُعد؛ حيث إن منظومة العمل في النادي والشركات التابعة تعتمد على النظم الحديثة في إنجاز أعمالها.

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