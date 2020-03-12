الحصن والنصر يتنافسان على دوري شباب الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

يلتقي فريقا دبا الحصن والنصر في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم على ملعب صالة نادي البطائح في نهائي النسخة الثانية من دوري الشباب.

وكان فريق دبا الحصن حامل لقب النسخة الأولى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد حصوله على المركز الأول في الترتيب العام فيما تأهل النصر على حساب خورفكان بفوزه عليه ذهاباً 6-3 وتعادله إياباً 3-3.

ويحصل البطل على 30 ألف درهم والوصيف على 20 ألف درهم، وأكدت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات اكتمال كافة ترتيبات حفل ختام النسخة الثانية الذي سيكون برعاية وحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة، وبحضور الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الهيئة واتحاد الإمارات لكرة القدم. كما سيتم تتويج البطل وتكريم المشاركين في ورشة تأهيل مدربي الناشئين التي نظمتها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وسيتم تكريم المحاضرين من قبل راعي حفل ختام دوري الشباب حسب ما أفاد به شهاب العوضي مشرف مسابقات الشباب والمراحل السنية لكرة قدم الصالات.

وتمنى العوضي التوفيق للفريقين في تقديم مباراة تليق بمسك الختام وتوجه بالشكر إلى الأندية التي شاركت في دوري شباب الصالات والتي استضافت الجولات، كما أثنى على استضافة نادي البطائح لحفل مسك الختام، ولجميع الحكام ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية على تقديم كل الدعم والاهتمام لدوري الإمارات للشباب، وأشاد بالرعاية المميزة من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة.

وفي دوائر دوري الرجال تسحب قرعة البلاي أوف في الساعة 12 من ظهر اليوم الخميس بين الفرق الخمسة التي ضمنت التأهل وهي البطائح وشباب الأهلي ودبا الحصن والنصر وخورفكان، وسيتم استبعاد صاحب المركز الأول الذي يتنافس عليه 3 فرق البطائح وشباب الأهلي ودبا الحصن، وتحددت المراكز النهائية أمس.

وأسفرت نتائج مباريات أول أمس الثلاثاء عن فوز فريق الحمرية على ضيفه الظفرة 4-2 ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط تاركاً المركز الأخير لفريق مليحة، وتبادل تسجيل أهداف الحمرية ماتيوس هدفين وأحمد بشر وإبراهيم خالد وسجل للظفرة حمد الشامسي.

وتعادل فريقا اتحاد كلباء والنصر 1-1 وسجل لاتحاد كلباء حمد حسن وللنصر أحمد جاسم، ليرفع النصر رصيده إلى 27 نقطة متمسكاً بالمركز الرابع.