الطويل: علينا الحذر رغم صدارتنا الدرجة الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



تجاوز فريق الإمارات الخسارة الأخيرة أمام دبا الفجيرة، وعاد للتدريبات بمعنويات عالية وإصرار، استعداداً لمواجهة العروبة في الجولة المقبلة من دوري الدرجة الأولى.

ويسعى الأخضر إلى العودة لطرق الانتصارات والحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه، ليضمن الصعود لدوري الخليج العربي، ويملك «الإمارات» 36 نقطة، وهو الأقرب للحصول على بطاقة الصعود الأولى.

وقال خليل الطويل عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول إن الخسارة من «النواخذة» قد تكون مفيدة في هذا التوقيت، لأنها ستجعل اللاعبين أكثر تركيزاً وأكثر حرصاً على تجنب الأخطاء في الأمتار الأخيرة.

وأوضح: كنا نتطلع للفوز بالطبع، ليس هناك أحد يرغب في الخسارة، لكن تبقى الخسارة واردة في كرة القدم، وعلينا أن نحسن التعامل معها، وأن نقف على أسبابها حتى لا تتكرر. ومضى: الشيء الجيد أن الفريق مازال في الصدارة، لكنه مطالب بالحذر، المرحلة المقبلة هي مرحلة حصاد، وتحتاج إلى تركيز عال وتعامل مختلف، الفريق قطع شوطاً كبيراً، وعليه أن يكمل المشوار، وأن يحقق هدفه. وأضاف: أكدنا من قبل أن مباريات دوري الأولى صعبة، ولا يمكنك أن تضمن نتيجة أي مباراة مهما كان المنافس، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن القادم سيكون أكثر صعوبة لأن هناك فرقاً منافسة تسعى إلى تقليص الفارق معنا، وهي تعمل مثلنا من أجل تحقيق هدفها، وهناك فرق تلعب من أجل تحسين ترتيبها وهي لا تعاني ضغوطاً، وهذه بالذات ستشكل خطورة أكبر علينا، لذلك كل مباراة نخوضها ستكون صعبة.

وأكد: «اللاعبون محل ثقتنا ورهاننا دائماً، وأنا واثق أن «الإمارات» سيعبر هذه المرحلة وسيحقق هدفه، وثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي الجهاز الفني وفي العمل الذي قمنا به، ولا شك أن «الإمارات» يستحق الصعود».