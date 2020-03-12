العين يهزم الشارقة في الشوط الأول ويعزز حلم الثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

عاد العين من جديد إلى واجهة المنافسة على نيل الألقاب بعد أن غاب عن رفع الكؤوس في الموسم السابق، حيث تأهل الزعيم للمرة ال 15 في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، مستفيداً من فوزه على الشارقة 3-2 في المباراة التي احتضنها ملعب محمد بن زايد.

عزز الزعيم العيناوي رقمه القياسي كأكثر نادٍ يلعب في المباراة النهائية بعد تأهله للمرة ال 15 في تاريخه، وأصبحت الفرصة سانحة أمام العين لمعادلة رقم الملك الشرقاوي بتحقيق البطولة للمرة ال 8، ومن ثم الاقتراب من شباب الأهلي أكثر الأندية فوزاً بلقب البطولة بالتتويج ب9 كؤوس.

كما عزز العين طموحه بنيل ثنائية الدوري والكأس، حيث يحتل أيضاً المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط فقط عن شباب الأهلي.

بالمقابل، ودع الشارقة إحدى البطولات المحببة إليه وإلى جماهيره، وبفضلها جاءت تسمية «الملك»، كما بات قريباً من انتهاء موسمه والاكتفاء فقط بلقب بطل السوبر، على اعتبار أن أمر محافظته على لقب الدوري بات يحتاج إلى معجزة.

كما أن الفرصة ضاعت على عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة للفوز بكأس أغلى البطولات كمدرب، بعد أن كان قد حققها من قبل مع «الملك» كلاعب.

متخصص كؤوس

وسيكون البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين على موعد مع الفوز بالكأس الثالثة له في مسيرته التدريبية، حيث سبق لتلميذ المدرب البرتغالي الشهير مورينيو الفوز بكأس قبرص مع نادي أبولو ليماسول، ونجح في قيادة نادي التعاون السعودي للحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي. وأوضح بيدرو أن تأهل العين جاء بعد مواجهة قوية جداً وعاطفية، صاحبها العديد من الأخطاء من الجانبين، ولكن العين أنجز المهمة منذ الشوط الأول حين سجل أهدافه الثلاثة.

وقال بيدرو: الشارقة لديه خط هجوم قوي، لذلك لم نكن محظوظين بنظافة شباكنا، حققنا الفوز على الرغم من أن التشكيلة فرضت علينا، استعددنا للمباراة بثلاثة مهاجمين، ودخلنا إلى الملعب من دون لابا كودجو، ولم نغير الخطة لأن اللاعبين أصروا على اللعب بنفس التكتيك، لأنهم كانوا يمتلكون الثقة، لذلك نفذت طلبهم.

ورفض بيدرو الحديث عن العقوبة التي أوقعت على لابا، لأنه كمدرب يحترم القوانين، ولكنه أكد أنه كان يجب أن يكون الإخطار بإيقاف اللاعب أبكر من ذلك، وليس قبل 24 ساعة فقط.

ودافع البرتغالي عن دفاع العين، مبيناً أن المنافس يمتلك خط هجوم قوياً لذلك كانت عليهم ضغوط هجومية في الشوط الأول، وقال: أنا أحب الاندفاع الهجومي، حتى إن إسلام خان سجل هدفاً رائعاً جداً، ولو كان الجمهور موجوداً لصفقوا له، كما أن الشارقة يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ أمثال كايو ومينديز، فهما يحدثان الفارق تحت أي لحظة.

وعن إمكانية تأثر الفريق بدنياً في المباراة المقبلة أمام الجزيرة، قال بيدرو: إذا لم نعانِ من الضغط، فلن أكون مدرباً لنادي العين، وبعد ذلك سأكون في عطلة لأستمتع بأيامي، حينما قدمت إلى العين أعلم كنت أنني أتيت لرفع مستوى الفريق، لذلك علينا ألا نفرط في مباريات الدوري، لأن التتويج به يتطلب الفوز في كل المواجهات المتبقية.

من جهته، قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: إن مباريات الكؤوس تتطلب فوز أحد الفريقين.

واعتبر أن الهدف المبكر الذي سجله العين بعد دقيقة و40 ثانية كان له دور كبير في الخسارة، لأن لاعبي الشارقة اندفعوا بصورة كبيرة لتحقيق التعادل، وهو ما أفقد الفريق الانضباط، لافتاً إلى أن ربع الساعة الأولى في مباراة الكؤوس مهمة لأخذ الثقة.

وعن إصابة إيجور أوضح العنبري أن اللاعب لم يكن جاهزاً، وسيحتاج إلى راحة 10 أيام، وحتى عودته في بقية مباريات الموسم لن تكون إيجابية وبنفس المستوى.

وأكد أن الشارقة سيلعب في بقية الجولات الثماني المتبقية من الدوري بكل قوة لتحقيق مركز أفضل في الترتيب.

بيدرو: إن لم نواجه ضغوطاً أمام الجزيرة فلست مدرباً للعين