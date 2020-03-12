لاسك يستضيف مانشستر يونايتد اليوم بطموح الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

هل سمعتم من قبل بنادي لنزر أتلتيك سبورت كلوب؟ هذا هو الفريق النمساوي الذي يعرف اختصاراً ب «لاسك»، غريم مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضمن الدور ال 16 لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويتصدر لاسك الدوري النمساوي بفارق 6 نقاط عن سالزبورج، ويقف أمام طموح اليونايتد ومدربه سولسكيار في حصد أول لقب أوروبي منذ 2017 عندما فاز على اياكس في نهائي «يوروبا ليج».

لاسك أقدم نادي كرة في النمسا، ويمثل لنز ثالث أكبر مدينة وعاصمة البلاد الشمالية وتأسس في عام 1908 (أقدم من ليدز وسوانسي وويجان الإنجليزية)، وكان أول فريق من خارج العاصمة فيينا يتوج بلقب الدوري عام 1965 ثم حصد الكأس في الموسم نفسه، ولا تزال الثنائية أعظم إنجاز في تاريخ النادي.

اندماج وتغيير

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عانى لاسك سوء الإدارة طبعاً، وهبط لكنه فاز بخمسة ألقاب دوري الدرجة الثانية، واندمج مع غريمه في المدينة نادي «لنز إف سي» عام 1997 وهبط للدرجة الثالثة في 2012 بسبب الأوضاع المالية السيئة، لكنه أزال اسم المدينة من شعاره منذ 20 عاماً، عندما انتقل النادي لباشنج عام 2016، على بعد 30 ميلاً من مدينة لنز.

ودخل لاسك منذ أواخر يوليو/‏‏ تموز الماضي النسخة ال 108 من دوري الكبار النمساوي بتنافسية شديدة، كما خاض جولتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبدا كما لو أنه سيكمل المشوار بإقصائه بازل السويسري في الجولة الثالثة، لكنه واجه كلوب بروج، وخسر بمجموع المباراتين، وخرج. وفاز اليونايتد على بروج في الدور ال 32 من مسابقة يوروبا ليج، لكن لاسك، ضحية بروج في الأبطال، يبدو أقوى محلياً (15 فوزاً في 20 مباراة هذا الموسم)، ومستعد للمنافسة في أول مشاركة على الإطلاق له في «يوروبا ليج» بعدما تصدر برصيد 13 نقطة المجموعة الرابعة، وتضم سبورتنج لشبونة، وآيندهوفن، وروزنبرج، وفي الجولة 32 واجه لاسك فريقاً هولندياً آخر هو ألكمار، وفاز عليه بثلاثة أهداف بقدم نجمه ماركو راجوز في مباراتي الذهاب، والإياب، كانت كافية لتأهل الفريق النمساوي للقاء العملاق اليونايتد.

أسلحة هجومية

وتنوعت أسلحة لاسك الهجومية هذا الموسم، خصوصاً في الدوري، لكن يحتل لاعبان تحديداً صدارة الهدافين، وهما ماركو راجوز، والمعار من هوفنهايم جواو كلاوس، إلى جانب الجناحين توماس جوينجر، ودومينيك فريزر، كما شارك الأسترالي جيمس هولاند (واحد من 4 لاعبين أجانب وهم الهولندي فريزر، والبرازيلي جواو كلاوس، والغاني المعار صاموئيل تيتيه) في انتصارات الفريق بدور المجموعات.

يقود لاسك لاعب بايرن ميونيخ وبريمن وهانوفر السابق وصفقة كريستال بالاس القياسية في 1998 (مقابل 2.75 مليون استرليني) الظهير الفرنسي فاليريان إسماعيل، وأعلن فاليريان إسماعيل اعتزاله في 2009 بقميص هانوفر، ثم تولى منصب مساعد المدير العام قبل أن يدرب الفريق الرديف نهاية 2011 ثم درب رديف فولفسبورج، وبعدها أصبح مدرباً للفريق الأول بعد إقالة ديتر هيكينج في أكتوبر/‏‏ تشرين الأول 2016.

ويستخدم فاليريان إسماعيل نفس تكتيك مدرب اليونايتد سولسكاير 3-4-3 لذا ستكون المهارات الفردية للاعبي الفريقين وقدرتهم على الضغط مفتاح حسم المباراة، خصوصاً بين برونو فيرنانديز لاعب وسط اليونايتد، وغريمه جوردي كلاسي، فضلاً عن وجود ورقة فريد وماكتوميناي في يد المدرب النرويجي.

ورغم ترك لاسك بصمة في أوروبا هذا الموسم إلا أن ميزانية النادي لا تتجاوز ال28.15 مليون استرليني وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، وأغلى لاعب فيه هو الحارس ألكسندر شالجر (24 عاماً) الذي يقدر سعره بنحو 4.5 مليون استرليني. ودشن شالجر مشواره في منتخب النمسا في نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2019 ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020 أمام مقدونيا الشمالية في العاصمة فيينا، وبعد ذلك بثلاثة أيام دشن مواطنه وزميله جوينجر اللعب الدولي أمام لاتفيا.

وتقام المواجهة، اليوم، على ملعب لنزر من دون جمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وربما يكون هذا أفضل لليونايتد.

وستحضر المواجهة الشخصيات المهمة، ووسائل الإعلام، لذا سيكون اليونايتد متحرراً من ضغوط أصحاب الأرض.