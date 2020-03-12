فتح باب التدريب لبطولة فزاع المفتوحة للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التدريب استعداداً للنسخة 20 من بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون لثلاثة أيام ابتداء من 15 ولغاية 17 مارس الجاري، وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى ضرورة التدريبات المسبقة لكافة فئات الرماية بالبندقية السكتون، فلطالما حظيت هذه البطولة بمشاركة نخبة الرماة من أنحاء المنطقة والعالم، وأضافت: «تتمتع رياضة الرماية بالبندقية التقليدية السكتون بشعبية واسعة، ليس فقط بسبب نشر الوعي حولها، بل للآباء والأبناء والأخوة والأمهات دور كبير في تحفيز أفراد الأسرة الواحدة، حتى وجدنا أعداداً متزايدة من نفس المحيط الأسري تتوافد لتعلم الرماية التقليدية».

وأعرب العميد محمد عبيد المهيري، رئيس لجنة بطولات فزاع للرماية بالسكتون، عن سعادته باستقبال النسخة الجديدة وقال: «الرماية بالسكتون ستظل بوابة لإعداد الرماة إلى الأولمبياد والمسابقات الدولية وتفتح الأفق أمام المتقاعدين وكبار السن لممارسة هواية محببة لديهم بينما تسهم في إعداد الناشئة والسيدات لإتقان واحتراف الرماية».

وتنطلق النسخة ال 20 من بطولة فزاع للرماية المفتوحة بالبندقية السكتون يوم الأربعاء الموافق 18 مارس وتستمر حتى 21 مارس من الشهر نفسه، حيث ستقام منافسات فئة الرجال وفئة كبار السن يومي 18 و19 مارس، كما تمت إضافة فئة الناشئين وفئة السيدات لتقام أيضاً يوم 19 مارس، فيما ستقام يوم 20 مارس تصفيات إسقاط الصحون، ويوم 21 مارس منافسات فئة السيدات وباقي منافسات الناشئين (أولاد وبنات)، إلى جانب نهائيات فئات السيدات والناشئين (أولاد وبنات) والرجال، وفي الفترة المسائية ستقام نهائيات إسقاط الصحون.