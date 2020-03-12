شكرا لقرائتكم خبر عن نتس يوقف انتصارات ليكرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع بروكلين نتس حداً لسلسلة نتائج لوس انجليس ليكرز وأسقطه بنتيجة 104-102 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في أمسية ضمن خلالها بوسطن سلتيكس بلوغ الأدوار الاقصائية «بلاي أوف».

وأهدر نجم ليكرز ليبرون جيمس محاولة ثنائية سهلة قبل تسع ثوانٍ من نهاية المباراة، ليخرج متصدر ترتيب المنطقة الغربية خاسراً للمرة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية تخللها فوز على ميلووكي باكس متصدر الدوري والمنطقة الشرقية وعلى غريمه كليبيرز ثاني ترتيب منطقته.

وهي الخسارة الثانية لليكرز في 13 مباراة والأولى على أرضه منذ السادس من فبراير/شباط الماضي.

وكان «الملك» جيمس أفضل مسجل في المباراة وقريبا من تحقيق «تريبل دابل» إذ أنهى المواجهة مع 29 نقطة 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، بينما سجل ديفيس 28 نقطة و8 متابعات.

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