النفط يعزز صدارته للدوري العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز فريق النفط صدارته للدوري العراقي على الرغم من تعادله من دون أهداف مع مضيفه فريق نفط الجنوب ضمن الجولة الخامسة، والتي جرت بينهما على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

وكان النفط على مقربة من الفوز، إلا أن لاعبيه أضاعوا بعض الفرص السهلة، ليرفع النفط رصيده إلى 11 نقطة، ويتصدر الترتيب.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق نفط الوسط على ضيفه فريق أربيل بهدف نظيف سجله العاجي فلورنت ديدر من ركلة جزاء أثارت الكثير من الشكوك في الدقيقة 41.

وقد توقفت مباريات الدوري العراقي لمدة أسبوعين؛ بسبب المخاوف من انتشار فيروس «كورونا».