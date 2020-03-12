«اليونايتد» لم يأخذ بـ 40 تقريراً عن ألفونسو ديفيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عبر جورج ألفيال، كشاف مانشستر يونايتد السابق، عن خيبة أمله من عدم اكتراث إدارة النادي بالتوصيات التي رفعها بخصوص الجناح الكندي ألفونسو ديفيس (19 عاماً) نجم بايرن ميونيخ، والذي ترك بصمته هذا الموسم بلعب 32 مباراة وأداء رائع في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفيال: «كان ألفونسو بسن ال 14 وأول موهبة أوصي بها النادي بعدما شاهدته في بطولة كأس دالاس. جلست معه وتحدثت وعرفت أنه ذكي ويحب التعلم، قدمت عنه 40 تقريراً لإدارة اليونايتد لكن انتهى به الحال في البايرن».

أمضى ألفونسو المولود عام 2000 ال5 سنوات الأولى من عمره في مخيم لاجئين قبل الهجرة لكندا، وتروي والدته: «كان يترتب علينا عبور الجثث للبحث عن الطعام والطريقة الوحيدة للبقاء حمل السلاح ونحن لم نستطع». سجل ألفونسو في برنامج كروي مجاني لتجنب المصاريف ورصده وايتكابس ليلعب في الرديف بسن ال 15 عاماً ثم منحه المدرب الويلزي كارل روبنسون فرصة الظهور بالفريق الأول ولعب معه 54 مباراة، ويعلق روبنسون لاعب وولفرهامبتون السابق: «يشبه في مهاراته جاريث بيل». حط ألفونسو الرحال في البايرن عام 2019 مقابل 17 مليون جنيه إسترليني وهو أعلى صفقة للاعب في الدوري الأمريكي.