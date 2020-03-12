منافسات قوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق المنافسات في اليوم الأول من خلال الفئة الأول وهي للمهرات بعمر أقل من سنة ثم الفئة الثامنة وهي للمهور بعمر أقل من سنة، ثم الفئة الثانية A وهي للمهرات بعمر سنة، والفئة الثانية B وهي للمهرات بعمر سنة أيضاً، ثم الفئة الثالثة للمهرات بعمر سنتين والفئة الرابعة للمهرات بعمر 3 سنوات، والفئة الخامسة للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات، والفئة السادسة للأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات، والفئة السابعة للأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر.

وتقام منافسات اليوم الثاني بالفئة التاسعة A،B وهي للأمهر بعمر سنة، تليها الفئة العاشرة للأمهر بعمر سنتين ثم ال11 للأمهر بعمر 3 سنوات ثم الفئة ال12 للأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات، ثم الفئة ال13 للأفحل بعمر 7 إلى 9 سنوات، ثم الفئة ال14 للأفحل بعمر 10 سنوات فأكبر.