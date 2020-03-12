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بث مباشر,,,مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد

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يبحث الفريق الإنجليزي عن تعويض خسارته في مباراة الذهاب باسبانيا بهدف دون رد، والفوز بفارق هدفين أو أكثر في مباراة اليوم لحسم تأهله لربع نهائي ، بينما يحتاج الأتليتي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود للدور التالي

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