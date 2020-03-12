يبحث الفريق الإنجليزي عن تعويض خسارته في مباراة الذهاب باسبانيا بهدف دون رد، والفوز بفارق هدفين أو أكثر في مباراة اليوم لحسم تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج الأتليتي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود للدور التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر,,,مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.