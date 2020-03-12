بلومبرج: إصابة أحد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما/واشنطن - (د ب أ):
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وذكرت إدارة النادي في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجرى حاليا إتخاذ إجراءات العزل كافة التي يقتضيها القانون بما في ذلك عزل من كان على تواصل مع اللاعب الذي لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
وألغيت جميع الفعاليات الرياضية المحلية في إيطاليا حتى الثالث من أبريل المقبل ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وأعلنت إيطاليا أمس الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل بواقع 2313 حالة، ليصل العدد الإجمالى إلى 12 ألف و462 حالة، وهو أكبر زيادة يومية منذ بدء انتشار الفيروس بها في 20 فبراير الماضي.
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