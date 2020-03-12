بالفيديو: ملخص لمسات صلاح أمام أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شارك محمد صلاح، أساسيًا مع ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا. ليفربول هزم في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخرج بنتيجة 4 - 2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب. نستعرض في الفيديو التالي ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول أمام أتليتكو مدريد:

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