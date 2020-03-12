7 أرقام من خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نجح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إقصاء نظيره ليفربول الإنجليزي، بعدما فاز عليه في مباراة الإياب بدور الـ16 بنتيجة (3-2) على ملعب "آنفيلد".

وتأهل الروخيبلانكوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز ذهاباً وإيابا على الريدز بإجمالي اللقائين (4-2).

وتسبب النادي الإسباني في إنهاء سلسلة اللاهزيمة لليفربول على أرضه والتي استمرت لـ42 مباراة.

ونرصد لكم أبرز الأرقام التي شهدتها مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد:

- للمرة الأولى منذ تعيين يورجن كلوب مدربًا للنادي، ليفربول يخرج من الأدوار الإقصائية في البطولات الأوروبية.

- ليفربول خسر مواجهة إقصائية بنظام الذهاب والإياب في مسابقة أوروبية تحت قيادة يورجن كلوب للمرة الأولى على الإطلاق.

Advertisements

- ليفربول خسر على ملعب آنفيلد في مباراة بالمسابقات الأوروبية للمرة الأولى تحت قيادة يورجن كلوب.

- فشل ليفربول في تجاوز دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين، خلال موسم 2005/2006 وموسم 2019/2020، كلاهما كان الموسم التالي لموسم تتويجه باللقب.

- أتلتيكو مدريد أنهي سلسلة اللاهزيمة لليفربول على ملعبه "آنفيلد" بعد 42 مباراة.

- هذه هي الهزيمة الأوروبية الأولى لليفربول على أرضه منذ خسارته أمام ريال مدريد (3-0) عام 2014.

- منذ بداية موسم 2017/18 ارتكب حراس مرمى ليفربول أخطاء تؤدي إلى أهداف أكثر من أي فريق آخر في هذه الفترة (كاريوس قام بـ3 أخطاء و أدريان بخطأ واحد).