بالفيديو.. جماهير سان جيرمان تحتفل مع اللاعبين "خارج الملعب" بالتأهل الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو: حرصت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي على الاحتفال مع اللاعبين بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 / صفر، في مباراة إياب دور الستة عشر. Advertisements وأقيمت مباراة باريس ودورتموند في العاصمة الفرنسية باريس بدون الجماهير وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19 ). وتواجدت جماهير باريس سان جيرمان بمحيط معقل الفريق بالعاصمة الفرنسية قبل وأثناء وبعد المباراة. وقام لاعبو باريس سان جيرمان بتبادل التحية والاحتفالات مع الجماهير بعد المباراة.

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