إصابة مدافع يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة مدافعه دانيلي روجاني بفيروس كورونا.

ونشر نادي يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي، يؤكد أن نتيجة التحليل للاعب جاءت إيجابية.

وذكر البيان أن نادي يوفنتوس يقوم حاليًا بالبدء في إجراءات عزل اللاعب، وكذلك جميع الأشخاص الذي اختلطوا به.

وشهدت إيطاليا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لتقرر الحكومة الإيطالية إيقاف كافة الأنشطة، وتوقف مباريات الدوري وتجمعات الفريق لحين إشعار آخر.