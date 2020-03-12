محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة مدافعه دانيلي روجاني بفيروس كورونا.
ونشر نادي يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي، يؤكد أن نتيجة التحليل للاعب جاءت إيجابية.
وذكر البيان أن نادي يوفنتوس يقوم حاليًا بالبدء في إجراءات عزل اللاعب، وكذلك جميع الأشخاص الذي اختلطوا به.
وشهدت إيطاليا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لتقرر الحكومة الإيطالية إيقاف كافة الأنشطة، وتوقف مباريات الدوري وتجمعات الفريق لحين إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدافع يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.