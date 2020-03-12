محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):
تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة إياب دور الستة عشر، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بدون الجماهير وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19 ).
واستفاد سان جيرمان من تسجيله هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند 2 / 1 في ألمانيا، ليحجز بطاقة التأهل بتفوقه 3 / 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتقدم سان جيرمان في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي نيمار، قبل أن يضيف زميله الإسباني خوان بيرنات الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وتقام قرعة دور الثمانية للمسابقة يوم 20 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يُعوض سقوطه ذهابا ويقصي دورتموند من دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.