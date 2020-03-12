مرتضى منصور: لماذا لم تتأجل القمة مثل مباراة الاتحاد السكندري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجدداً على اعتبار فريقه منسحباً من مباراة القمة الأخيرة في الدوري وعدم صدور قرار بتأجيلها.
وفي مقطع بثته قناة الزمالك قال مرتضى منصور :"لدينا خطاب من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراتنا أمام الزمالك في الدوري لسوء الأحول الجوية، إذاً لماذا لم يطبق الأمر في مباراة القمة".
وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري، قبل أن يرسل حافلة تقل عدداً من الناشئين في طريقها إلى استاد القاهرة قبل أن تتراجع وتعود إلى مقر النادي ليعتبر اتحاد الكرة الفريق الأبيض منسحباً ويخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم.
وأضاف مرتضى منصور :"البعض تندر بسبب عدم وصول حافلة الزمالك إلى الملعب لخوض القمة، رغم أن الأمطار كانت غزيرة للغاية وقتها، والآن لا يوجد أي شيء، وتأجلت المباراة يوم الخميس بسبب توقعات حول سوء الأحوال الجوية".
وأنهى مرتضى برسالة شديدة اللهجة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة :"حسابك سيكون لدى المحكمة وبالقانون، أنا ضدك حتى المحكمة الرياضية".
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إغلاق مقره في ميت عقبة يومي الخميس والجمعة، وعدم إقامة مران للفريق بسبب سوء الأحوال جوية.
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