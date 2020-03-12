بالفيديو.. لقطة طريفة بين كلوب وسيميوني بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:
شهدت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لقطة طريفة بين يورجن كلوب ودييجو سيميوني مدربا الفريقين.
والتقطت عدسات الكاميرات قبل بداية اللقاء المصيري للريدز، المصافحة التي جمعت كلوب وسيميوني، والتي تسببت في مشهد كوميدي بين الثنائي.
وكان سيميوني على وشك مصافحة كلوب باليد، إلا أن الأخير قام بمصافحته عن طريق مرفق اليد خوفاً من انتشار فيروس كورونا.
وتشهد الأحداث الرياضية مؤخراً بعض التأجيلات والتوصيات بعدم الاحتكاك والمصافحة بين اللاعبين خوفاً من تفشي كورونا.
يذكر أن ليفربول خسر مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة (1-0) ليصبح مطالباً بالفوز بثنائية نظيفة من أجل التأهل، أو الفوز بهدف نظيف والاحتكام لركلات الترجيح.
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