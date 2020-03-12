إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء الأربعاء، عن إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الأخيرة أن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وأضاف في بيان أن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس

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"كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية"، مشيرا إلى أن النادي "يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وسجلت إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا، 196 وفاة في 24 ساعة ما يرفع

حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها إلى 827، وفق حصيلة رسمية للسلطات الإيطالية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون "إنّنا نغلق المتاجر والملاهي الليلية والحانات والمطاعم"