شاهد.. أتلتيكو مدريد يصفع ليفربول في عقر داره ويطرده من دوري الأبطال

اقتنص فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب ستاد آنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي من مواجهة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بتقدم الريدز بهدف دون رد، سجله الهولندي جورجينو فينالدوم،

في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وكانت نتيجة مباراة الذهاب في إسبانيا قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مباراة الإياب بفوز الريدز بهدف دون رد ليحتكما الفريقان إلى الوقت الإيضافي لحسم المتأهل إلى ربع النهائي من دوري الأبطال.

وفي الوقت الإضافي تمكن ليفربول من تسجيل هدف ثاني في

الدقيقة 94 عن طريق فيرمينو، ثم افتتح الأتلتي التسجيل عن طريق لورينتي في الدقيقة 97 عقب خطأ فادح من حارس ليفربول، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للروخي بلانكوس قبل أن يسجل موراتا الثالث للضيوف وينتهي اللقاء بفوز الفريق الإسباني وخرج الريدز.

ودخل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب اللقاء بالتشكيل الآتي:

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أدريان، أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون، هندرسون، فاينالدوم، تشامبرلين، محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد على كما يلي:

أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيلببي، لودي، كوكي، بارتي، ساؤول، كوريا، دييجو كوستا، جواو فيليكس.