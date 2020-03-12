بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. التعادل بين ليفربول واتلتيكو مدريد

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، الليلة، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعرض ليفربول للهزيمة بهدف دون رد أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة الذهاب.
ويدخل ليفربول لقاء الليلة بالتشكيل الآتي: أدريان، أرنولد، فاندايك، جوميز، روبرتسون، هندرسون، فاينالدوم، تشامبرلين، محمد صلاح، فيرمينو، ماني.
فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد على هذا النحو: أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيلببي، لودي، كوكي، بارتي، ساؤول، كوريا، دييجو كوستا،جواو فيليكس.
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