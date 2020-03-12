شاهد.. باريس سان جيرمان يقصي دورتموند ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة

الأوروبية.

وافتتح البرازيلي نيمار دا سيلفا، التسجيل لباريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثاني لباريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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شهدت المباراة طرد لإيمري تشان

لاعب بوروسيا دورتموند في آخر دقائق اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح دورتموند في ألمانيا بهدفين مقابل هدف، ليحسم الفريق الفرنسي تأهله إلى ربع النهائي بعد أن خاض المباراة في فرنسا بدون جمهوره، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكان بوروسيا دورتموند فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وبذلك يصبح إجمالي اللقائين (3-2) لصالح باريس سان جيرمان.