هدف ليفربول الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري الأبطال

تنطلق بعد قليل، مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، والتي ستقام على ملعب «آنفيلد»، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقود النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني هجوم الريدز، وخلفهم أولكس تشامبرلين، وفينالدوم، وهيندرسون، فيما يحرس أدريان مرمى ليفربول.

ويدخل المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: أدريان

- الدفاع: أندرو روبيرتسون – جوميز –

فيرجيل فان دايك – أرنولد.- الوسط: تشامبرلين – فينالدوم – هيندرسون.- الهجوم: محمد صلاح – ماني – فيرمينيو.

ويقود هجوم الأتلتي الثنائي دييجو كوستا، وجواو فيليكس، وخلفهما كوكي، وكوريا، وتوماس بارتي، وساؤول.



ويبدأ المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: تريبييه، فيليبي، سافيتش، لودي

خط الوسط: كوكي، كوريا، توماس بارتي، ساؤول

خط الهجوم: دييجو كوستا، وجواو فيليكس



وكان فريق أتلتيكو مدريد، قد نجح في الفوز على ليفربول بهدف نظيف، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



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