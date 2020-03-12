ليفربول وأتلتيكو مدريد إلى الوقت الإضافي لحسم المتأهل

انتهى الوقت الأصلي من مواجهة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بتقدم الريدز بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد آنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد حتى

الآن الهولندي جورجينو فينالدوم، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب في إسبانيا قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مباراة الإياب بفوز الريدز بهدف دون

رد ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإيضافي لحسم المتأهل إلى ربع النهائي من دوري الأبطال.

ودخل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب اللقاء بالتشكيل الآتي:

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أدريان، أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون، هندرسون، فاينالدوم، تشامبرلين، محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد على كما يلي:

أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيلببي، لودي، كوكي، بارتي، ساؤول، كوريا، دييجو كوستا، جواو فيليكس.