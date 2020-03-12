الشوط الإضافي.. يلا شووت ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الاربعاء 11-3-2020 بث مباشر بدون تقطيع KOOORA كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول الأربعاء 11-03-2020

يلا شووت ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الاربعاء 11-3-2020 بث مباشر بدون تقطيع KOOORA كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول الأربعاء 11-03-2020

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني عن تشكيل فريقه ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في مباراة العودة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على استاد آنفيلد وتنقل عبر مجموعة قنوات bein sport 4 hd الرياضية .

وكان ليفربول قد تلقى خسارة ذهابًا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين من أجل التأهل.







وشهد التشكيل الرسمي لليفربول، تواجد جناح منتخب مصر، محمد صلاح في

الخط الأمامي، كما تواجد قائد الفريق، جوردان هندرسون بعد تعافيه من الإصابة.





الشوط الثاني.. يلا شووت ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الاربعاء 11-3-2020 بث مباشر بدون تقطيع KOOORA كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول الأربعاء 11-03-2020

الوفد الرياضي للبث المباشر للمباريات ، ايجي ناو بث مباشر ، يلا شوت الجديد البداية bein sport 2 مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 11 / مارس / 2020 في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كالتالي

في حراسة المرمى: أدريان





في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

في خط الوسط: جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم- أليكس تشامبرلين





في خط الهجوم: محمد صلاح-

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روبرترو فيرمينو- ساديو ماني

ويتواجد على مقاعد البدلاء

لونيجرين – فابينيو – ميلنر – منيامينو – لالانا – اوريجي – ماتيب.

الشوط الثاني.. يلا شووت ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الاربعاء 11-3-2020 بث مباشر بدون تقطيع KOOORA كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول الأربعاء 11-03-2020





الوفد الرياضي للبث المباشر للمباريات ، ايجي ناو بث مباشر ، يلا شوت الجديد البداية bein sport 2 مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 11 / مارس / 2020 في دوري أبطال أوروبا.

بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي

حراسة المرمى: يان أوبلاك

في خط الدفاع: كييران تريبير – ستيفن سافيتش – فيليبي – رينان لودي

في خط الوسط: آنخل مارتين كورّيا – توماس بارتي – كوكي – ساؤول نيجيز

وفي خط الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس.



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