كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر رابط يلا شوت Yalla-shoot ماتش ليفربول اليوم

تنطلق اليوم بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد على ملعب الانفيلد وذلك بعد قرار اليويفا الذي حسم مصير ماتش ليفربول واتلتيكو مدريد كورة لايف اليوم بإن المباراة سوف تقام بشكل طبيعي مع السماح للجمهور بالحضور، وكانت هناك تخوفات بسبب فيروس كورونا وطرحت عدة اقتراحات إما تاجيل المباراة او انطلاقها بدون حضور اي جماهير خشية تفشي فايروس كورونا القاتل الذي مازال يتوسع في الانتشار.

وقد كشف بيانا رسميا على موقع نادي اتلتيكو مدريد بأن الاتحاد الاوروبي وكذلك السلطات المحلية قررت ان مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول ستقام بموعدها وبشكل طبيعي وسوف يتم فتح الابواب امام الجماهير.





مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر

وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ليفربول الانجليزي مساء اليوم الاربعاء على ملعب الانفيلد وذلك في إياب دور الستة

عشر من دوري أبطال اوروبا وقد كان ليفربول خسر مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد بهدف وحيد. وسيسعى ليفربول للفوز بهدفين على الأقل ليستطيع تجاوز منافسة العنيد اتلتيكو مدريد الاسباني.





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وقد تعرض نادي ليفربول الانجليزي لعدة خمسائر متتالية في الدوري الانجليزي ودوري الأبطال بعد ان كان قد قضى جميع مراحل الدوري بدون أي هزيمة الأمر الذي جعله متصدرا للدوري الانجليزي بفارق كبير يعجز الاندية الاخرى اللحاق به ويحتاج ليفربول لستة نقاط أخرى فقط ليحصد اللقب قبل انتهاء الدوري.

و سنشاهد معكم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم في دوري الأبطال ضد اتلتيكو مدريد

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تشكيلة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد كورة لايف

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: روبرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد

الوسط: ميلنر – هيندرسون – فابينيو

الهجوم: ماني – فيرمينو – صلاح

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ويتوقع أن يلعب أتلتيكو مدريد بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: لودي – فيليبي – سافيتش – تريبيير

الوسط: كوكي – ساؤول – بارتي – كوريا

الهجوم: فيليكس – كوستا



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