الرجل الأفضل – الرجل الأسوأ | ليفربول × أتليتكو مدريد

انتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب “آنفيد روود“، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق “يوسف سيف”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد“، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.

واستطاع أتليتكو مدريد تحقيق المفاجأة والخروج فائزًا من ملعب الأنفيلد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب ليفربول، بعد سيناريو “مجنون” في مباراة العودة.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق أتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأمتع الفريقان عشاقهما خلال المباراة، وقدما لقاءً ممتعًا ومثيرًا، استطاع فيه رجال المدرب دييجو سيميوني التأهل بعد تسجيل هدفين في الأنفيلد، خلال الشوط الإضافي الثالث، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الريدز بهدف دون رد.

وبعد انتهاء المباراة، وعلى الرغم من كثرة الرائعين وقلة المخيبين، سنحاول معكم اختيار النجم الأفضل والأسوأ خلال المباراة.

أفضل لاعب | ماركوس ليورنتي – أتليتكو مدريد

بكل تأكيد سوف يكون تبديل ليورنتي في شوط المباراة الثاني، هو تبديل البطولة الأفضل على الإطلاق، ويستحق المدرب “دييجو سيميوني” أن يتم مكافأته عبر أوراقه البديلة بثلاثة أهداف قاتلة على ملعب أنفيلد.

نزل ليورنتي وكانت لديه مهمة واحدة وهي إغلاق الجبهة اليسرى أمام ماني وروبيرتسون، ثم بعد تسجيل هدف فيرمينيو، حصل على دور مختلف تمامًا، وكان هو دور جواو فيليكس اللعب في العمق خلف رأس الحربة، ومساعدة البرتغالي.

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وجود ليورنتي في وسط الميدان -منطقته المحببة- أدخله في المباراة، وكان محظوظًا حين تهيأت أمامه كرة الهدف الأول، التي يحسد فيها على تركيزه وقدرته على ركنها بتلك الطريقة.

ثم عاد وبالأسلوب ذاته ليسجل هدفًا ثانيًا كان مفعوله كالسحر في المباراة، حيث أغلق أي باب يمكن لفريق كلوب أن يعود به في المباراة، ويحسب له بجانب التصويبة الرائعة تحركه وإصراره على التواجد في المكان الصحيح.

وفي النهاية تكفل نجم المباراة بصناعة الهدف الثالث لصالح موراتا، ليُهدي للأخير تمريرته الحاسمة في هدف الأتليتي الثاني.

أسوأ لاعب | أدريان – ليفربول

حين احتاج ليفربول الحارس الإسباني مع انطلاقة الموسم، استطاع نجم وست هام السابق التألق، وأهداهم لقب السوبر الأوروبي، على حساب تشيلسي، في مباراة لعب فيها دور البطولة.

ولكن بعد عودة أليسون وحجزه المكان الأساسي، يبدو أن أدريان تعود على مقاعد البدلاء، ومع الاستعانة به مجددًا في منتصف الموسم، قدم مباريات باهتة ومتواضعة.

البداية كانت بالهفوة “الساذجة” ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم بعد ذلك اليوم منح أتليتكو مدريد فرصة لتسجيل هدفًا لم يكن يحلم به الفريق الإسباني، هدف حطم معنويات زملائه، وجعلهم مطالبين بالتسجيل، وأعاد الضغط عليهم.

لا يمكن لفريق ينافس على كافة الألقاب، أن يخوض مباراة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بحارس ليس من الطراز الأول، فمن الممكن بهفوة واحدة أن يضيع مجهود فريق بالكامل، وهو ما حدث الليلة في الأنفيلد.