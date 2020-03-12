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إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا..ورونالدو في خطر!

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محمود ماهر 0 تبليغ

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كشف البطل القياسي للدوري الإيطالي يوفنتوس عن إصابة مدافعه الإيطالي دانييل روجاني بفيروس كورونا، في ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء 11 مارس 2020، ما يضع جميع نجوم يوفنتوس وفي مقدمتهم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا في خطر حقيقي، حيث اختلطوا به على مدار الأسبوعين الماضيين منذ انتشار كورونا في إيطاليا.

وأعلنت إدارة يوفنتوس تطبيقها لإجراءات العزل اللازمة وفحص جميع أفراد الفريق والأشخاص الذين اختلطوا بروجاني على مدار الأيام الماضية.

وبات روجاني أول نجم من نجوم الدرجة الأولى سيري آ يُصاب بفيروس كورونا الذي تفشى في إيطاليا وإيران وإسبانيا وفرنسا بعد انطلاقه من الصين.

وأكد مراسل قناة بي إن سبورتس حسين ياسين خبر إصابة روجاني بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أثناء مباريات يوم الاربعاء.

وقال يوفنتوس في بيانه الرسمي روجاني ليست عليه أية أعراض في الوقت الراهن، لكن العينة التي أخذت منه كانت إيجابية.

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الحالة الثانية عالميًا

الدولي الإيطالي بات ثاني لاعب كرة قدم محترف يختبر بنتائج إيجابية بعد مدافع نادي هانوفر الألماني تيمو هوبرز المتواجد حاليًا في الحجز الصحي.

روجاني وبونوتشي في تدريبات يوفنتوس (صور: Getty)
روجاني وبونوتشي في تدريبات يوفنتوس (صور: Getty)

ولا تزال جميع الألعاب في إيطاليا موقوفة، في ظل محاولات السلطات الإيطالية لكبح جماح انتشار الفيروس.

وألمح الاتحاد الإيطالي لكرة القد FIGC إلى إمكانية إلغاء منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى والدرجات الأخرى هذا الموسم بسبب تفشي كورونا.

ومن المنتظر إقامة مباراة يوفنتوس القادمة أمام أولمبيك ليون على ملعب آليانز ستاديوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 17 مارس المقبل، حيث يهدف النادي لقلب تأخره بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

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