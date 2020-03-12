أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

نجح باريس سان جيرمان في هزيمة بوروسيا دورتموند بنتيجة 2/صفر، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، رغم منع حضور جمهور باريس للمباراة من مدرجات ملعب حديقة الأمراء بسبب فيروس كورونا، مساء اليوم الأربعاء 11-3-2020.

وقطع فريق باريس سان جيرمان بعد هذه الريمونتادا، ورقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث كان قد خسر في مباراة الذهاب على ملعب سيجنال إدونا بارك بنتيجة 1/2.

وتقدم باريس سان جيرمان في النتيجة عن طريق رأسية للدولي البرازيلي “نيمار جونيور” بعد تلقيه كرة عرضية من أفضل صانع ألعاب بالدوري الفرنسي هذا الموسم “أنخل دي ماريا” عند الدقيقة 28.

وأحكم فريق المدرب توماس توخيل سيطرته على المباراة معظم فترات الشوط الأول، وكاد ينجح في التسجيل أكثر من مرة، بينما أفلت المهاجم الدولي النرويجي والهداف البارع “إيرلينج هالاند” من عقوبة الطرد بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل عنيف على مدافع باريس “ماركينيوس” دون كرة.

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وفي الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع للشوط الأول، ترجم باريس سان جيرمان سيطرته على الكرة بهدف ثان، حمل توقيع الظهير الأيمن الإسباني “بيرنات” بلمسة قاتلة لكرة عرضية تلقاها من سارابيا داخل صندوق العمليات.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف باريس سان جيرمان من محاولاته على مرمى الزوار، وكاد ينجح أنخل دي ماريا في تسجيل الهدف الثالث، إلا أن حارس مرمى دورتموند “بوركي” تعملق في إبعاد تسديدة مقوسة من ركلة حرة مباشرة ذهبت في المقص الأيمن عند الدقيقة 62.

وتردت أوضاع بوروسيا دورتموند في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، عندما أشهر الحكم الإنجليزي “تايلور” البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الوسط الدولي الألماني “إيمري تشان” بسبب إعتداءه على نيمار.

وخلال الوقت الضائع من المباراة، أشهرت البطاقة الصفراء 4 مرات للاعبي باريس سان جيرمان “نيمار وماركينيوس ودي ماريا ومبابي”.