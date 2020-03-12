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أهداف مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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انتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين  الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب “آنفيد روود“، وذلك في إياب دور الـ16 من .

المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق “يوسف سيف”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت ، على ملعب “آنفيلد“، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق أتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم ليفربول بعد الكثير من الضغط قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، عبر ملك “الريمونتادا” فينالدوم، الذي وضع رأسية رائعة في مرمى أوبلاك.

وانتهت الأشواط الأصلية بنتيجة تفوق ليفربول بهدف، ليحتكم الفريقان إلى أشواط إضافية، عرفت سيناريو مجنون، وتحديدًا في الشوط الثالث.

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وتقدم ليفربول أولاً بالهدف الثاني، عن طريق المهاجم البرازيلي “فيرمينيو”، الذي اعتقد أنه حسم المباراة لصالح ناديه.

ثم جاء الدور على ورقة سيميوني البديلة في الشوط الثاني “ماركوس ليورنتي” الذي سجل هدفًا مع الدقيقة 100 من تصويبة زاحفة استغل فيها خطأ الحارس أدريان.

وعاد اللاعب ذاته ليقتل ليفربول وجماهير الأنفيلد، بتسجيل ثاني أهدافه الشخصية في المباراة، قبل نهاية الشوط العجيب بدقيقة واحدة، ليفرض الصمت تمامًا على جماهير “الكوب”.

وتكفل صانع الهدف الثاني “ألفارو ” بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الأشواط الأربعة، بعد صناعة رائعة من ليورنتي، وانفراد حوّله مهاجم يوفنتوس وريال مدريد السابق ببراعة في المرمى.

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