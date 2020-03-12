أهداف مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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انتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب “آنفيد روود“، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق “يوسف سيف”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد“، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.
قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق أتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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وانتهت الأشواط الأصلية بنتيجة تفوق ليفربول بهدف، ليحتكم الفريقان إلى أشواط إضافية، عرفت سيناريو مجنون، وتحديدًا في الشوط الثالث.
وتقدم ليفربول أولاً بالهدف الثاني، عن طريق المهاجم البرازيلي “فيرمينيو”، الذي اعتقد أنه حسم المباراة لصالح ناديه.
ثم جاء الدور على ورقة سيميوني البديلة في الشوط الثاني “ماركوس ليورنتي” الذي سجل هدفًا مع الدقيقة 100 من تصويبة زاحفة استغل فيها خطأ الحارس أدريان.
وعاد اللاعب ذاته ليقتل ليفربول وجماهير الأنفيلد، بتسجيل ثاني أهدافه الشخصية في المباراة، قبل نهاية الشوط العجيب بدقيقة واحدة، ليفرض الصمت تمامًا على جماهير “الكوب”.
وتكفل صانع الهدف الثاني “ألفارو موراتا” بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الأشواط الأربعة، بعد صناعة رائعة من ليورنتي، وانفراد حوّله مهاجم يوفنتوس وريال مدريد السابق ببراعة في المرمى.
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