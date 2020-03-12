أهداف مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

انتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب “آنفيد روود“، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق “يوسف سيف”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد“، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق أتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم ليفربول بعد الكثير من الضغط قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، عبر ملك “الريمونتادا” فينالدوم، الذي وضع رأسية رائعة في مرمى أوبلاك.