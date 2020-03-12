أشرف حكيمي يكشف موقفة من العودة إلى ريال مدريد

اعترف أشرف حكيمي، الذي يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند مُعاراً من ريال مدريد، أنه سيعود إلى الريال في حالة أراد عملاق الدوري الإسباني عودته في نهاية الموسم الحالي، لأنه النادي الذي يدعوه بالمنزل، بسبب نشأته فيه.



ولمع نجم الظهير الدولي المغربي في الفريق الألماني منذ أن وقَّع على عقد إعارة لمدة عامين مع دورتموند في عام 2018، لكن من المقرر أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً دورتموند في نهاية هذا الموسم، ولكن ليس بالضرورة للعودة إلى سانتياغو برنابيو في مدريد.



وقال حكيمي، الذي سجل 10 أهداف منذ انضمامه لدورتموند لبرنامج Téléfoot الفرنسي: "ريال مدريد هو النادي الذي أدعوه “المنزل”. لقد استمتعت حقاً هناك، ولعبت الكثير من المباريات هناك. وإذا كان مدريد يرغب في عودتي فسأعود. وبخلاف ذلك سيتوجب عليَّ كتابة الفصل التالي مع نادٍ عظيمٍ آخر".



وأضاف: "زين الدين زيدان، مدرب مدريد، هو الرجل الذي أعطاني الفرصة والثقة في أن أكون قادراً على لعب كرة قدم احترافية. أنا ممتن له لإيمانه بي والطريقة التي عاملني بها، وسأظل دائماً ممتناً له".



وفي معرض تذكّره لقرار انتقاله إلى دورتموند، قال أشرف، بحسب ما نشر موقع Goal البريطاني: "عندما أقف وأفكر أدرك أنه كان أفضل قرار أمكنني اتخاذه؛ لأنني ألعب وأتطور بوصفي لاعب كرة قدم، وهو ما أحتاج إلى فعله".



ويستعد حكيمي وفريق دورتموند لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، ضد باريس سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.



وفاز دورتموند في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بفضل تسجيل إرلينغ هالاند لهدفين في الشوط الثاني، ويتطلع أشرف إلى الفوز بالألقاب.



وقال أشرف، الذي سجل سبعة أهداف في جميع منافسات هذا الموسم: "آمل أن نتمكن من تحقيق أقصى ما يمكن: على المدى القصير هزيمة باريس سان جيرمان، وعلى المدى الطويل الفوز ببطولة مثل الدوري الألماني، أو التقدم حتى أقصى حد ممكن في دوري أبطال أوروبا".



وتابع: "أي شيء ممكن. آمل أن نتمكن من الذهاب إلى أقصى حد ممكن والفوز بالبطولة إن استطعنا. وإن لم يحدث ذلك فالعودة مع شعورٍ بأننا قدمنا عملاً جيداً، وفعلنا كل ما في وسعنا".



ويحتل دورتموند حالياً المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، وسيلعب مباراته القادمة في الدوري أمام نادي شالكه يوم السبت 14 مارس/آذار.