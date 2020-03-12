رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ليفربول أمام أتليتكو مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء 11-3-2020، بثلاثية مقابل هدفين.

سجل ثلاثية أتليتكو مدريد كلا من، "ماركوس لورينتي «هدفين»، ألفارو موراتا" بعد أن كانت النتيجة تصب في مصلحة ليفربول الذي سجل ثنائية في أول المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو و جورينهو.

وكان اتليتكو مدريد قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب على أرضه، وبهذا فقد ودع ليفربول الإنجليزي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة ايفرتون يوم الإثنين المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.