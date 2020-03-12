رياضة | دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم المدافع الإيطالي دانييلي روجاني نجم يوفنتوس الإيطالي لقائمة المصابين بفيروس كورونا القاتل من الرياضيين، وذلك بعدما جاءت فحوصات اللاعب إيجابية، لتؤكد إصابته بالوباء المنتشر في معظم دول العالم حاليًا.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا، حيث أكد النادي الإيطالي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صاحب الـ25 عامًا جاءت إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس المميت.

وأكد نادي يوفنتوس أن دانييلي روجاني تم وضعه في الحجر الصحي، كما تم عزل جميع لاعبي الفريق والأشخاص الذين قاموا بمخالطته خلال الفترة الأخيرة وتطبيق قواعد العزل عليهم، تجنبًا لإنتشار المرض القاتل داخل صفوف النادي الإيطالي.

Advertisements

وتعد إيطاليا من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا بعد الصين، واتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارا منذ أيام قليلة بإيقاف الدوري الإيطالي الكالتشيو حتي 31 مايو المقبل، وذلك بعد انتشار المرض بشكل مخيف داخل البلاد وارتفاع نسبة المصابين والوفيات.

كورونا يطارد نجوم الرياضة العالمية

دانييلي روجاني ليس أول رياضيا يتعرض للإصابة بفيروس كورونا القاتل، بل أصيب عدد من الرياضيين ولاعبي كرة القدم بالفيروس المستجد خلال الأيام الماضية، وأبرزهم إلهام شيخي لاعبة كرة الصالات الإيرانية والتي توفيت إثر إصابتها بالفيروس، وكذلك أليساندرو فافالي مدافع ريجيانا الإيطالي والذي أثبتت الفحوصات إصابته بالمرض.

ومن الرياضيين المصابين بفيروس كورونا ايضا، إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي أوليمبياكوس اليوناني، وتوماس كالينبيرج نجم منتخب الدنمارك السابق، وتيمو هوبرز لاعب هانوفر الألماني والذي ثبت إصابتهم بالمرض ايضا، قبل أن ينضم للقائمة دانييلي روجاني.