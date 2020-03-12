رياضة | أتليتكو مدريد يطيح بليفربول من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يطيح بليفربول من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق ليفربول الإنجليزي، من دور الستة عشر.

حيث تأهل أتلتيكو مدريد بعد الفوز على ليفربول في دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4\2، مجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الروخي بلانكوس في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف، بينما حقق الفوز في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، كشف حساب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي

خاص نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، 29 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، نجح في تحقيق الفوز في 27 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة أخرى.

نجح الريدز في تسجيل 66 هدف، كثاني أقوى خط هجوم في بطولة الدوري الإنجليزي، بينما منيت شباكة 21 هدف، كأقوى خط دفاع في المسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك 57 نقطة.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الجولة الخامسة، بعد الهزيمة من نادي تشيلسي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الثالث من مارس الجاري.

كابيتال وان

كما ودع الريدز أيضا بطولة الكابيتال وان، من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة من فريق أستون فيلا بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي شارك فيه فريق الشباب، إثر مشاركة الفريق الأول لليفربول في بطولة كأس العالم للأندية في ذلك الوقت.

بطولة دوري أبطال أوروبا

تأهل ليفربول لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله كأول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، في المجموعة التي ضمت كل من نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

ويستمر مسلسل الخروج من البطولات، حتى خرج ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور الستة عشر، بعد الإقصاء من نادي أتلتيكو مدريد.