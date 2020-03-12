رياضة | نتائج مباريات الأربعاء 11 - 3 - 2020.. هروب الأهلي من فخ الخسارة.. وليفربول يودع دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد

نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري، ومباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

طنطا ضد وادي دجلة، سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة.

إنبي ضد بيراميدز، أنتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 1-0.

الأهلي ضد سموحة، أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليو=دع ليفربول البطولة مبكرا.

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باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، أنتهت بتفوق باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0، ليتأهل النادي الباريسي للدور ربع النهائي.

نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

ضمك ضد الهلال، أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

الإتفاق ضد الشباب، أنتهت بفوز الأتفاق بهدف نظيف.

التعاون ضد الأهلي، أنتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 1-0.

الاتحاد ضد الوحدة السعودي، أنتهت بفوز الوحدة بنتيجة 2-1.

النصر ضد الرائد، أنتهت بفوز النصر بنتيجة 4-1.