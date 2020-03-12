رياضة | ليورينتي يقلص الفارق لأتليتكو ويضع ليفربول في موقف صعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليورينتي يقلص الفارق لأتليتكو ويضع ليفربول في موقف صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفارق أمام نظيره ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح،إلى 2-1 خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 97 عبر البديل ماركوس ليورينتي من خلال تسديدة بعد هجمة مرتدة، وبذلك يكون ليفربول فى موقف صعب حيث ينبغي عليه تسجيل هدفا ثالث من أجل التأهل.