رياضة | وزير التعليم العالي يؤجل الأنشطة الرياضية بالجامعات لسوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يؤجل الأنشطة الرياضية بالجامعات لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته الى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتأجيل كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستقام غدا وبعد غد إلتزاما بقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الاحوال الجوية خلال هذة الفترة.

وعلى الفور قام الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد بتعديل الجدول الزمني لكل بطولات ومباريات الألعاب الفردية للنسخة 47 من دوري الجامعات والتي كانت ستقام يومي الخميس والجمعة الموافقين 12 و13 مارس الجاري وترحيلها وفقا للجدول التالي: