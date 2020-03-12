رياضة | أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع فوز البارسا على فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الليجا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 11 - 3 - 2020 :-

- صحيفة إسبانية تكشف موقف الدوري الإسباني من التأجيل

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية موقف الدوري الإسباني من التأجيل في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الايام الماضية بجميع المدن، وأضحت الصحيفة إلى أن كل شئ يشير الي إيقاف الدوري الإسباني لمدة إسبوعين، وذلك بعد طلب الأندية في الساعات الماضية تأجيل البطولة بشكل رسمي.

- مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

باتت مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو مهددة بالإلغاء رغم إعلان إقامتها بدون جمهور، وقررت السلطات الإيطالية منع كل الفرق الإيطالية من السفر خارج إيطاليا في هذا التوقيت بسبب تفشي فيروس كورونا لتصبح المباراة في طريقها إلى الإلغاء.

- برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

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ذكرت شبكة "دون بالون" الإسبانية اليوم، أن برشلونة جدد طلبه حول إنتقال نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش للبيانكونيري، مقابل ضم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا لبرشلونة، كما حددت إدارة برشلونة مبلغ 50 مليون يورو، لرحيل راكيتيتش نحو يوفنتوس في حال رفض إجراء الصفقة التبادلية.

- صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

أفادت تقارير صحفية أن المحادثات بين ​برشلونة​ والحارس مارك أندريه تير ​شتيجن​ وصلت إلى طريق مسدود، مع عجز عمالقة ​الدوري الإسباني​ عن تلبية مطالب حارس مرمى عالي المستوى، وقد جرت مناقشات مع الدولي الألماني بشأن مستقبله، مع انتهاء سريان صفقته الحالية في صيف عام 2022.

- أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

وفقًا لـ موقع "دون بالون" أن النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ لا يرغب في بقاء المدرب الحالي ​كيكي سيتيين​ على رأس الجهاز الفني للبلاوغرانا في الموسم المقبل، وكان سيتيين قد إستلم مهمّة تدريب الفريق الكتالوني منتصف الموسم الجاري، خلفا للمدرب إرنيستو فالفيردي، لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام، خصوصا بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو من الدور ربع النهائي، وخسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

- الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

كشف جوزيب فيفيس، المتحدث الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن طلب أحد اللاعبين عدم اللعب في المبارايات القادمة بسبب فيروس كورونا، وذكر فيفيس في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: ’’ فيروس كورونا لا يوجد أعراض له، فهو يُسيطر عليك في ثانية’’، وتابع: ’’لم يطلب منا أي لاعب في برشلونة عدم اللعب ولا نفكر في أن لا أحد في الفريق يخبرنا أنه لا يريد اللعب’’.